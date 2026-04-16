Moderner Getränkefachmarkt in Sennfeld: Neueröffnung am 23. April
SENNFELD – Nach einer intensiven Bauzeit von nur sieben Monaten öffnet der SAGASSER-Getränkefachmarkt in Sennfeld am 23. April 2026 seine Pforten. An bekannter Stelle entstand ein komplett neuer, zukunftsorientierter Markt, der moderne Technik mit einem erweiterten Angebot verbindet.
Der Neubau ersetzt den bisherigen Markt, der im vergangenen Jahr abgerissen wurde. Auf einer Verkaufsfläche von nun 750 m² bietet der Standort deutlich mehr Raum für eine vielfältige Produktauswahl. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Gestaltung der Wein- und Spirituosenabteilung gelegt.
Nachhaltigkeit und moderne Ausstattung
Das neue Gebäude setzt energetische Maßstäbe durch ein durchdachtes Energiekonzept:
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Photovoltaik: Eine Anlage auf dem Dach mit 62 kWp sorgt für Eigenstrom.
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Heiztechnik: Eine moderne Luft-Wärmepumpe garantiert eine umweltfreundliche Klimatisierung.
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Kühlung: Für perfekt temperierte Getränke steht eine 15 m² große, begehbare Kühlzelle bereit.
Auch der Komfort für die Kunden wurde gesteigert: Zwei Leergutvollautomaten beschleunigen die Rückgabe, während 30 markeneigene Parkplätze direkt vor dem Gebäude für kurze Wege sorgen.
Bewährter Service und Eröffnungsangebote
Trotz der umfassenden baulichen Veränderungen bleibt eine wichtige Konstante erhalten: Das vertraute Team steht den Kunden weiterhin mit kompetenter Beratung zur Seite. Hinter den Kulissen sorgt ein 180 m² großes Lager für eine kontinuierliche Warenverfügbarkeit.
Zur feierlichen Eröffnung am 23. April 2026 sowie am darauffolgenden Wochenende erwartet die Besucher ein Programm mit speziellen Aktionen und attraktiven Eröffnungsangeboten.
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