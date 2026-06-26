Modernisierung der Feuerwehr: Schweinfurt nimmt neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) in Betrieb
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt verstärkt ihre Gefahrenabwehr durch eine bedeutende Investition in den Fuhrpark der Feuerwehr. Ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) im Wert von rund 650.000 Euro wurde nun offiziell durch Oberbürgermeister Ralf Hofmann übergeben und in Dienst gestellt.
Investition in die Sicherheit
Die Anschaffung des hochmodernen Fahrzeugs wurde durch den Freistaat Bayern mit einem Zuschuss in Höhe von 162.500 Euro gefördert. Nach einer sorgfältigen Planungs- und Produktionsphase wurde das HLF im März 2026 ausgeliefert und ist nun bereit für den Einsatz.
Technische Daten und Ausstattung
Das Fahrzeug basiert auf einem geländegängigen Mercedes-Benz Atego 1630 AF (Allrad) mit einem 300 PS starken Euro-6E-Motor. Der Aufbau wurde durch die Firma Lentner realisiert.
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Besatzung: Gruppenkabine für 1/7 Einsatzkräfte.
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Löschtechnik: 2.000-Liter-Wassertank, Feuerlöschkreiselpumpe (FPN 10-3000) sowie ein 120-Liter-Schaummitteltank inklusive fest eingebauter Schaumzumischanlage.
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Besonderer Komfort: Ausgestattet mit einem 6-Gang-Vollautomatikgetriebe, Retarder, Standklimaanlage und einer Steckleiterentnahmehilfe.
Vielseitiges Einsatzspektrum
Dank seiner umfassenden Beladung ist das Fahrzeug für ein breites Spektrum an Brand- und Hilfeleistungseinsätzen konzipiert:
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Brandbekämpfung: Akkulüfter, Wasserwerfer, Feuerlöscher und Wärmebildkameras.
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Technische Hilfeleistung: Moderne Akku-Rettungsgeräte, Wassersauger und Beleuchtungssatz.
Mit dieser Neuanschaffung unterstreicht die Stadt Schweinfurt ihr Engagement für eine leistungsfähige Feuerwehr, die durch moderne Technik optimal für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gerüstet ist.
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