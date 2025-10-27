Mona Salzmann führt die FC05 Mädels der U17 zum Sieg gegen Augsburg
SCHWEINFURT – Die „Schnüdel Mädels“ des FC Schweinfurt 05 haben einen wichtigen Heimsieg gegen einen starken Gegner aus Augsburg errungen. Der knappe Erfolg verschafft dem Team einen großen Schritt in Richtung Meisterrunde.
Die Partie war von Anfang bis Ende ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der Anfangsphase waren die Schweinfurterinnen überlegen und hätten bereits durch zwei Alleingänge in Führung gehen müssen. Das Tor zum 1:0 für die Gastgeberinnen erzielte Mona Salzmann in der 16. Minute im dritten Anlauf. Das Spiel war von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, da kein Team Boden verschenken wollte.
Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Mädels aus der Kugellagerstadt die größten Torchancen:
- Mona Salzmann scheiterte mit einem Alleingang an der sehr starken Augsburger Torhüterin Anna Hinkofer.
- Zehn Minuten später ging ein Alleingang von Fabienne Göthel nur ganz knapp am Tor vorbei.
In den letzten 15 Minuten erhöhte Augsburg den Druck und drängte auf den Ausgleich. Mit viel Geschick und dem nötigen Quäntchen Glück gelang es den Schweinfurterinnen, den Sieg über die Zeit zu bringen. Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung groß; der Sieg wurde als nicht unverdient eingestuft.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!