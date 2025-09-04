Money, Money, Money – Medianentgelt steigt – Qualifikation prägt Entgeltdifferenzen – Stadt vor Landkreis Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die sozialversicherungspflichtigen Bruttomonatsentgelte von Vollzeitbeschäftigten im Agenturbezirk der Agentur für Arbeit Schweinfurt sind gestiegen. Die Statistik zum Stichtag 31. Dezember 2024 zeigt eine erfreuliche Entwicklung, die auf höhere Tarifabschlüsse in den vergangenen Jahren zurückzuführen ist. Es wird deutlich, dass eine höhere Qualifikation auch zu einem höheren Einkommen führt.
Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung, ordnet diese Entwicklung ein: „Das höhere Median-Entgelt ist eine erfreuliche Entwicklung. Dabei ist klar erkennbar, dass eine Berufsausbildung und die Berufswahl entscheidenden Einfluss auf die Höhe des Entgelts haben.“ Er betont, dass mit einem Berufsabschluss das Median-Entgelt bis zu 1.000 Euro über dem Entgelt ungelernter Arbeitskräfte liegen kann, was eine Ausbildung nicht nur als bessere Chance auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch als Garant für eine gute Entlohnung über das gesamte Erwerbsleben hinweg darstellt.
Auffällig ist in der Statistik auch, dass die Stadt Schweinfurt deutlich vor den umliegenden Landkreisen liegt. Dies wird auf die Betrachtung des Arbeitsortes zurückgeführt und unterstreicht die Bedeutung der Großindustrie für die Region.
Das sogenannte Median-Entgelt unterscheidet sich vom Durchschnitt. Bei der Ermittlung des Medians wird das Einkommen der Vollzeitbeschäftigten in zwei Hälften geteilt: Eine Hälfte der Arbeitnehmer erzielt ein Entgelt unter dem Medianwert, die andere Hälfte liegt darüber. Teilzeitbeschäftigte, Rentner oder Bürgergeldempfänger werden in dieser Statistik nicht berücksichtigt.
