Monumentaler Klangrausch im Regentenbau: Auftakt der Kirchenmusiktage in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Mit einer gewaltigen musikalischen Geste wurden die Bayerischen Evangelischen Kirchenmusiktage 2026 eröffnet. Im festlichen Max-Littmann-Saal brachten mehr als 250 Mitwirkende Mendelssohn Bartholdys „Lobgesang“ auf die Bühne – und sprengten dabei fast den räumlichen Rahmen.
Unter der Leitung von KMD Jörg Wöltche verschmolzen Orchester und Chöre zu einer Einheit, die den gesamten Saal klanglich ausfüllte. Da die Bühne für die schiere Masse an Musikern nicht ausreichte, wurden Teile des Chores auf die Seitenemporen verteilt, was dem Publikum ein immersives 360-Grad-Klangerlebnis bescherte.
Ein Projekt der Gemeinschaft
Das Konzert war das Resultat einer logistischen und künstlerischen Meisterleistung verschiedener Ensembles, die erst kurz vor der Aufführung zusammenfanden:
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Das Bayerische Amateurorchester: Hatte sich zuvor in einer intensiven Probenwoche in der Musikakademie Hammelburg vorbereitet.
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Die Chorgemeinschaft: Bestehend aus dem Würzburger Oratorienchor, der Kantorei Bad Neustadt sowie dem Singalong-Chor des Verbands „Singen in der Kirche“, die zunächst getrennt geprobt hatten.
Präzision trotz gewaltiger Dimensionen
Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie-Cantate (op. 52) stellt hohe Anforderungen an die Dynamik. Der Wechsel zwischen der rein instrumentalen Sinfonia und dem gewaltigen Kantatenteil wurde vom Ensemble differenziert gemeistert. Besonders die Solisten Cornelia Götz, Nelli Wolf-Villareal und Lars Tappert setzten dabei glanzvolle Akzente, während der Chor im berühmten Finale „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“ seine volle Kraft entfaltete.
Ein Erfolg für die Kirchenmusik
Die Kooperation zwischen der evangelischen Kirchengemeinde, dem Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester und den beteiligten Kantoreien erwies sich als voller Erfolg. Die Präzision des Zusammenspiels trotz der enormen Größe des Apparates beeindruckte das Publikum sichtlich.
Der Abend endete mit langanhaltenden stehenden Ovationen im Regentenbau – ein würdiger und kraftvoller Startschuss für die landesweiten Kirchenmusiktage.
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