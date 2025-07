Moritz Krimmer in die deutsche A2-Nationalmannschaft berufen

ESSEN/HAGEN/DUISBURG – Bei den diesjährigen FISU World University Games vom 16. bis zum 27. Juli 2025 wird MORITZ KRIMMER im Trikot der deutschen A2-Nationalmannschaft für die BMA365 BAMBERG BASKETS auflaufen. Der Power Forward wurde von Bundestrainer Alan Ibrahimagic in das zwölfköpfige Aufgebot des Deutschen Basketball Bundes berufen und vertritt damit BAMBERG auf internationalem Parkett.

Bereits im Vorfeld des Turniers trifft sich das deutsche Team an diesem Wochenende in GÖTTINGEN zu zwei nicht öffentlichen Testspielen gegen LITAUEN. Weitere Vorbereitung folgt in OBERHAUSEN, wo die Auswahl am Donnerstag vor dem Turnierstart gegen das Team der VEREINIGTEN STAATEN testet.

Die diesjährige Austragung der World University Games findet erstmals in mehreren deutschen Städten statt – neben ESSEN und HAGEN auch in DUISBURG.

Das deutsche A2-Team ist mit einer Mischung aus nationalen Talenten und internationalen Collegespielern besetzt. Neben Moritz Krimmer gehören unter anderem Elias Baggette (ROSTOCK SEAWOLVES), Michael Rataj (BAYLOR UNIVERSITY) und die Brüder Brandon und Nicholas Tischler zum Kader.

Die Spiele der deutschen Auswahl im Überblick:

Juli 2025 – 20:00 Uhr – Deutschland – Chinesisch Taipeh

Juli 2025 – 20:00 Uhr – Deutschland – Finnland

Juli 2025 – 20:00 Uhr – Deutschland – Chile

bis 26. Juli 2025 – Final- und Platzierungsspiele

Juli 2025 – Abschlussfeier



Die Berufung von MORITZ KRIMMER ist zugleich eine Anerkennung seiner starken Entwicklung in der vergangenen Saison. Für die BMA365 BAMBERG BASKETS ist der Einsatz ihres Spielers ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Förderung junger Talente auf höchstem sportlichem Niveau.