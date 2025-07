Moritz Schlick schnürt weiterhin für den ERV Schweinfurt seine Schlittschuhe

SCHWEINFURT – Mit Moritz Schlick bleibt ein weiteres junges Eigengewächs den Mighty Dogs treu. Der 22-jährige Stürmer, der seit mittlerweile sechs Jahren Teil des Bayernligateams ist, geht in seine siebte Saison beim Schweinfurter Eishockeyverein. In der vergangenen Spielzeit sammelte Schlick nicht nur in der Bayernliga wichtige Einsätze, sondern stand auch per Förderlizenz für die Haßfurt Hawks in der Landesliga auf dem Eis.

Die letzte Saison war für den Angreifer von Höhen und Tiefen geprägt, wie er selbst einordnet:

„Rückblickend würde ich sagen, dass die letzte Saison für mich persönlich viele Höhen und auch Tiefen hatte. Das Highlight war natürlich das Erreichen der Playoffs mit der Mannschaft – und die wollen wir in der kommenden Saison wieder schaffen! Einige Spiele konnte ich zusätzlich bei den Haßfurt Hawks absolvieren und dabei wichtige Erfahrungen sammeln.“

Auch Gerald Zettner, sportlicher Leiter der Mighty Dogs, zeigt sich zuversichtlich:

„Für Moritz war es wichtig, dass er letzte Saison die so wichtige Eiszeit in Haßfurt bekommen hat. Wir hoffen, dass er sich weiterhin positiv entwickelt und freuen uns, dass er wieder voll für uns da ist.“

Die Kaderplanung der Mighty Dogs neigt sich langsam dem Ende zu. In den kommenden Tagen sollen weitere Neuzugänge vorgestellt werden. Zudem wurde ein weiteres Heimspiel zur Saisonvorbereitung vereinbart: Am 10. Oktober 2025 treffen die Mighty Dogs im Icedome auf den EV Pegnitz – ein letzter Härtetest vor dem Bayernliga-Auftakt am 12. Oktober 2025.

Der offizielle Saisonstart der Bayernliga erfolgt bereits einen Tag zuvor: Am 11. Oktober 2025 eröffnen der EV Dingolfing und der HC Landsberg die Spielzeit. Der vollständige Spielplan wird in den nächsten Wochen erwartet.