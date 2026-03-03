Auto IU

MOTMEX 2026 – Johanniter üben den Ernstfall über weite Strecken

Foto: Gregor Gutbrod / Johanniter
SCHWEINFURT/WÜRZBURG – Am Sonntag, den 1. März 2026, haben 25 Helferinnen und Helfer der Johanniter aus Schweinfurt und Würzburg bei der Übung „MotMEx26“ erfolgreich die Verlegung von Einheiten über weite Distanzen geprobt. Auf einer rund 220 Kilometer langen Strecke durch die Rhön sowie über die Autobahnen A7 und A71 wurde das Fahren im geschlossenen Verband intensiv trainiert.

Solche motorisierten Märsche sind für den Katastrophenschutz essenziell, um bei Großschadenslagen wie Hochwasser oder Unwettern schnell und koordiniert Hilfe in andere Regionen bringen zu können. Neben der Disziplin im Verband stand die Feldbetankung der Einsatzfahrzeuge im Fokus: Das Team für Technik und Sicherheit (TeSi) übte den Aufbau mobiler Tankstellen, um die Einsatzbereitschaft auch ohne herkömmliche Infrastruktur zu gewährleisten.

Während der Fahrt nutzten die Teilnehmenden ein Funk-Quiz, um die Kommunikation und Funkdisziplin unter realitätsnahen Bedingungen zu festigen. Die erfolgreiche Übung stärkte zudem das standortübergreifende Teamwork zwischen den beiden Dienststellen und lieferte wichtige Erkenntnisse für künftige Einsätze.

Weitere Informationen zur Arbeit der Johanniter in der Region findest du unter

www.johanniter.de/unterfranken

