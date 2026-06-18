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Motocross-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Partenstein – Zeugen gesucht

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Motocross-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Partenstein – Zeugen gesucht
Symbolfoto: Bild von Hans auf Pixabay
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PARTENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – Nach einer rücksichtslosen Flucht vor einer Polizeikontrolle am Mittwochnachmittag sucht die Polizeiinspektion Lohr nach dem unbekannten Fahrer eines Motocross-Motorrads sowie nach gefährdeten oder beobachtenden Zeugen.

Sachverhalt

Gegen 16:20 Uhr fiel einer Polizeistreife im Bereich der Hauptstraße ein Motocross-Fahrer auf. Als die Beamten den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, entzog sich dieser der Anhaltung, indem er beschleunigte und flüchtete. Die Flucht führte unter anderem durch den Bereich des Oberen Wegs, wo der Unbekannte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Zeugenaufruf

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Die Polizei ermittelt derzeit unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Da davon auszugehen ist, dass Passanten die Flucht beobachtet oder durch das Fahrverhalten des Unbekannten möglicherweise sogar gefährdet wurden, bittet die Polizei um Hinweise:

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  • Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main zu melden.

  • Betroffene, die durch das Fahrverhalten des Motocross-Fahrers gefährdet wurden, werden ebenfalls dringend gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.


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