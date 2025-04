Motorrad wird übersehen – Protektoren helfen

KARLSTADT – Glück im Unglück hatte ein 52-jähriger Motorradfahrer am frühen Samstagnachmittag (12.04.) bei einem Verkehrsunfall in der Arnsteiner Straße. Der Mann war gegen 13:45 Uhr mit seiner Ducati stadteinwärts unterwegs, als ihm ein 78-jähriger VW-Golf-Fahrer an der Kreuzung zur Johann-Schöner-Straße die Vorfahrt nahm.

Der Pkw-Fahrer übersah offenbar den herannahenden Motorradfahrer und fuhr geradeaus in die Kreuzung ein. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Biker einen Zusammenstoß mit der rechten Front des VW nicht verhindern. Die Ducati stieß gegen das Auto und stürzte anschließend auf die rechte Seite.

Glücklicherweise blieb der Motorradfahrer dank seiner vollständigen Schutzausrüstung unverletzt. Der Gesamtschaden an Motorrad, Pkw und Schutzkleidung wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei Karlstadt hat die Unfallaufnahme übernommen.