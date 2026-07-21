Motorrad Witzel erhält Auszeichnung für inklusiven Arbeitsplatz

SENNFELD – Die Einrichtung „Mensch inklusive“ der Lebenshilfe Schweinfurt hat Motorrad Witzel für sein Engagement bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ausgezeichnet. Bei einem Treffen am Mittwoch, 1. Juli 2026, überreichten Vertreter von „Mensch inklusive“, der Lebenshilfe Schweinfurt und Bürgermeister Oliver Schulze das entsprechende Siegel an den Betrieb.

Das Qualitätssiegel verleiht „Mensch inklusive“ an Unternehmen, die inklusive Arbeitsplätze schaffen und Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen. Die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörende Einrichtung unterstützt dabei sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Inklusionsbegleiter stimmen Fähigkeiten und berufliche Wünsche der Menschen mit Behinderung mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber ab und prüfen, ob eine passende Beschäftigung möglich ist. Der Arbeitnehmer bleibt dabei formal bei der Lebenshilfe Schweinfurt angestellt.

Bei Motorrad Witzel in Sennfeld steht Bianca Jaksch im Mittelpunkt der Auszeichnung. Nach einem Praktikum im Betrieb war für Geschäftsführer Volker Witzel schnell klar: „Bianca hat uns mit ihrer offenen Art und ihrem Engagement überzeugt.“ Auf die Möglichkeit einer inklusiven Beschäftigung war er durch ein Gespräch mit einem Händlerkollegen aus Heilbronn aufmerksam geworden. Heute zieht er ein positives Fazit: „Bianca ist für uns ein echter Glücksgriff.“

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Auch Toni Bätz, Serviceleiter bei Motorrad Witzel, sieht in der Zusammenarbeit einen Gewinn für das Unternehmen. „Natürlich muss man sich den Gegebenheiten anpassen, eventuell auch einen Arbeitsschritt zweimal erklären, aber die Reaktion unserer Kunden zeigt, Bianca ist ein Mehrwert für uns.“

Eva Lieb, Leiterin von „Mensch inklusive“, überreichte das Qualitätssiegel „Wir beschäftigen Menschen mit Handicap“. Sie erinnerte an Biancas Start im Unternehmen am 1. Oktober 2023 und betonte: „Inklusion war bei Motorrad Witzel selbstverständlich.“

Auch Martin Groove, Geschäftsführer der Lebenshilfe Schweinfurt, bezeichnete die Zusammenarbeit als „eine Win-Win-Situation für beide Seiten“. Inklusionsbegleiter Matthias Adrian zeigte sich stolz über Biancas Entwicklung: „Bianca ist in den vergangenen Jahren richtig aufgeblüht. Das Team von Motorrad Witzel hat sie auch fast schon familiär aufgenommen.“

Sennfelds Bürgermeister Oliver Schulze würdigte ebenfalls die Kooperation. „Diese Aktion ist auch aus der Gemeinde Sennfeld nicht mehr wegzudenken.“ Die Gemeinde arbeite bereits seit zehn Jahren mit „Mensch inklusive“ zusammen. Schulze äußerte die Hoffnung, dass weitere Betriebe dem Beispiel folgen und das Angebot der Einrichtung nutzen.