Motorradfahrer bei Gerolzhofen schwer verletzt

GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 37 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei wurde eine Person verletzt. Die Polizei Gerolzhofen ermittelt.

Am Freitag gegen 07:05 Uhr kam es in einem Einmündungsbereich auf der Kreisstraße 37 aus Gerolzhofen kommend in Fahrtrichtung Brünnstadt zu einem Verkehrsunfall. Der 61-jährige polnische Fahrzeugführer eines grauen Audi A5 übersah dem aktuellen Erkenntnisstand nach einen vorfahrtsberechtigen deutschen 16-jährigen Kraftradfahrer.

Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Fahrbahn war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Gerolzhofen, welche den genauen Unfallhergang und die Schadenshöhe ermittelt, wurden die Beamten durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Gerolzhofen und Brünnstadt unterstützt.