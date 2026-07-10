Motorradfahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Ein 19-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der junge Mann beim Einbiegen auf die Staatsstraße die Vorfahrt eines Lastwagens.

Der 19-jährige Deutsche war gegen 14:45 Uhr auf einem Flurbereinigungsweg von Füttersee in Richtung Staatsstraße 2260 unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Staatsstraße in Fahrtrichtung Aschbach übersah er offenbar einen herannahenden Lkw, der von Aschbach in Richtung Geiselwind fuhr.

Bei der Kollision erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr.

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Der 49-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.