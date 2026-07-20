Motorradfahrer bei Unfall auf der A3 schwer verletzt – Polizei sucht Sattelzugfahrer

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 schwer verletzt worden. Nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelzug setzte der bislang unbekannte Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Die Verkehrspolizei ermittelt.

Nach aktuellem Sachstand war der junge Motorradfahrer gegen 00.40 Uhr auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Hösbach und Bessenbach fuhr er auf einen bislang unbekannten Sattelzug auf und stürzte anschließend.

Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt nun zum Unfallhergang, zum beteiligten Sattelzug sowie zur Frage, ob der Fahrer den Zusammenstoß wahrnehmen konnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Sattelzug geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2530 entgegen.