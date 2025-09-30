Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz
SULZBACH A. MAIN – Am Montagabend ereignete sich in der Spessartstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine Autofahrerin hatte beim Einbiegen in die Spessartstraße offenbar den ortsauswärts fahrenden Motorradfahrer übersehen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.
Der Unfall passierte gegen 17:15 Uhr. Die PKW-Fahrerin beabsichtigte, von der Schillerstraße nach links in die Spessartstraße einzubiegen, als sie den Motorradfahrer übersah.
Durch die Kollision stürzte der 31-jährige Motorradfahrer und prallte gegen einen Zaun. Er erlitt schwere Verletzungen im Oberkörperbereich und musste nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.
Der entstandene Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen und dem Zaun wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.
