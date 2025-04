Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verstorben

GRÄFENDORF, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstag gegen 11:30 Uhr befuhr eine 40-jährige Skoda-Fahrerin die Staatsstraße 2302 von Wolfsmünster kommend in Fahrtrichtung Schönau. In einer leichten Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad.

Durch den Aufprall wurde das Motorrad nach rechts in die angrenzende Böschung abgewiesen und kam dort zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde von seinem Krad geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Die Staatsstraße 2302 musste während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Seifriedsburg und Wolfsmünster waren mit insgesamt 13 Einsatzkräften vor Ort. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.