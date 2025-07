Motorradfahrer drängt sich auf der B19 zwischen Fahrzeugen durch und wird nun gesucht

WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag, 10. Juli 2025, gegen 16:20 Uhr, kam es an der Kreuzung B19/Siligmüllerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 62-jährige Frau wartete dort mit ihrem Pkw an einer roten Ampel, als sich ein Motorrad zwischen ihrem Fahrzeug und einem danebenstehenden Pkw hindurchdrängte.

Dabei blieb der Motorradfahrer an der Front ihres Autos hängen und verursachte einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.