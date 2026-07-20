Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und wird festgenommen

WÜRZBURG – Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstagabend in der Würzburger Innenstadt einer Polizeikontrolle entzogen und ist geflüchtet. Die Polizei beendete die Flucht, wobei es zu einer Kollision mit einem Einsatzfahrzeug kam. Der Mann blieb unverletzt und wurde nach einer weiteren Flucht zu Fuß kurz darauf festgenommen.

Gegen 18.10 Uhr wollte eine Streife der Würzburger Polizei den Fahrer einer orangefarbenen Harley Davidson in der Dreikronenstraße kontrollieren. Der 19-Jährige entzog sich der Anhaltung und flüchtete zunächst über die Löwenbrücke in die Sanderglacisstraße sowie weiter über den Friedrich-Ebert-Ring.

Ab Höhe der Valentin-Becker-Straße fuhr der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei auch durch Bereiche des Ringparks bis zur Friedensstraße. Weitere Einsatzkräfte wurden hinzugezogen und konnten den Mann schließlich im Bereich der Sieboldstraße stellen. Beim Versuch, die weitere Flucht zu beenden, kam es zu einer Kollision mit einem Einsatzfahrzeug. Sowohl der Streifenwagen als auch das Motorrad wurden leicht beschädigt.

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Anschließend versuchte der 19-Jährige noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später im Umfeld der Sieboldstraße festgenommen werden. Der deutsche Staatsangehörige blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem führte er während der Flucht eine Luft- beziehungsweise Federdruckpistole mit sich, die von den Beamten aufgefunden und sichergestellt wurde. Die waffenrechtliche Prüfung dauert an.

Die Polizei sucht außerdem nach möglichen gefährdeten oder geschädigten Verkehrsteilnehmern sowie Passanten, die die Flucht beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Motorradfahrers betroffen waren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.