Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Zeugen gesucht
HEUSTREU IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – Die Polizei Mellrichstadt fahndet nach einem rücksichtslosen Motorradfahrer, der sich am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr einer Verkehrskontrolle entzogen hat und dabei mit hoher Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Heustreu raste. Die Beamten suchen nun dringend nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrverhalten gefährdet oder genötigt wurden.
Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn ignorierte der Zweiradfahrer die Anhaltezeichen der Polizei auf der Staatsstraße 2445 und flüchtete stattdessen in den Ort. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h raste er durch die Friedhofstraße in Richtung Unsleben, bevor er seine Flucht über Wald- und Wiesenwege fortsetzte. Schließlich gelang es dem Fahrer, über einen Acker zu entkommen und die Verfolger abzuschütteln.
Die Polizei hat bereits Ermittlungen zur Identität des Fahrers aufgenommen. Personen, die durch die riskanten Manöver im Ortsbereich behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mellrichstadt zu melden. Hinweise nimmst du bitte unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!