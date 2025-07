Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr – 64-Jähriger schwer verletzt – Sachverständiger vor Ort

ESCHAU, LKR. MILTENBERG – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Eschau und Wildensee hatte am Freitagmittag eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen zur Folge. Ein 64-jähriger Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Miltenberger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 64-Jährige am Freitag, gegen 12:30 Uhr, mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße in Richtung Wildensee unterwegs. Bei einem Überholvorgang übersah er dem Sachstand nach den entgegenkommenden Pkw eines 32-Jährigen und kollidierte mit diesem frontal. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Streifen der Miltenberger Polizei waren schnell an der Unfallstelle und habe die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden sie hierbei durch einen Sachverständigen unterstützt. Die örtlichen Feuerwehren waren ebenfalls im Einsatz und übernahmen unter anderem die Absperrmaßnahmen für die Dauer der Unfallaufnahme.