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Motorradfahrer mit mehr als 200 km/h auf der A3 gestoppt

28. Juli 2026Letztes Update 28. Juli 2026
Motorradfahrer mit mehr als 200 km/h auf der A3 gestoppt
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HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Mit mehr als 200 km/h statt der erlaubten 100 km/h ist ein 26-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag auf der A3 unterwegs gewesen. Die Verkehrspolizei dokumentierte den erheblichen Geschwindigkeitsverstoß mit einem zivilen Polizeimotorrad und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Gegen 14.15 Uhr war ein Beamter der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach mit einem zivilen Polizeimotorrad unterwegs, das mit einem sogenannten Action-Kamera-System (AKS) ausgestattet ist. In der Einhausung der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg fiel ihm der Motorradfahrer auf, der sein Fahrzeug auf mehr als 200 km/h beschleunigte. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 100 km/h.

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Der Polizeibeamte folgte dem Motorradfahrer mit ausreichendem Abstand und dokumentierte die Fahrt per Video.

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An der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff wurde der 26-Jährige schließlich kontrolliert. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.


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