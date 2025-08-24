Auto IU
Motorradfahrer nach Unfall bei Lohr schwer verletzt
LOHR A.MAIN – Am Freitagabend kam es auf der St2315 bei Lohr a.Main zu einem Motorradunfall, bei dem ein 72-Jähriger verletzt wurde.
Der Mann war auf dem Weg von Rodenbach nach Lohr, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem er ein Verkehrszeichen touchierte, stürzte er. Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, es besteht jedoch keine Lebensgefahr.
Für die Landung musste die St2315 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.
