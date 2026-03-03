Auto IU

Motorradfahrer ohne Kennzeichen flüchtet vor Polizeikontrolle

Motorradfahrer ohne Kennzeichen flüchtet vor Polizeikontrolle
Symbolfoto: 2fly4
OCHSENFURT IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am frühen Freitagabend hat sich ein junger Motorradfahrer einer Polizeikontrolle entzogen und dabei eine Beamtin außer Dienst leicht verletzt. Der Fahrer einer rot-schwarzen Enduro war gegen 17:40 Uhr ohne Kennzeichen im Bereich der Hauptstraße unterwegs und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet.

Die Verfolgungsjagd führte über die Boxgasse, die Marktbreiter Straße sowie die Fabrik- und Mainuferstraße. Auf einem Radweg an der Staatsstraße 2418 gelang es einem Beamten kurzzeitig, den etwa 16 bis 20 Jahre alten Mann zu stellen, doch dieser setzte seine Flucht unvermittelt fort. Im weiteren Verlauf passierte der Unbekannte auf Feldwegen eine Reiterin – eine Polizistin im Feierabend –, die ebenfalls versuchte, ihn zu stoppen. Dabei zog sie sich eine leichte Verletzung an der Hand zu.

Die Polizei Ochsenfurt ermittelt nun wegen mehrerer Delikte und sucht nach Zeugen oder Verkehrsteilnehmern, die durch die riskante Fahrweise des Enduro-Fahrers genötigt oder gefährdet wurden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09331/8741-0 entgegengenommen.

