Auto IU
Motorradfahrer prallt gegen Warnbake und zieht sich schwere Verletzungen zu
MARKTBREIT / LKRS. KITZINGEN – Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Baustelle an der BAB-Anschlussstelle Marktbreit ein schwerer Motorradunfall. Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Biberach zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen werden.
Der Mann war in der einspurigen Verkehrsführung gegen zwei Warnbaken geprallt und dadurch zu Sturz gekommen.
Am Motorrad entstand Sachschaden. Die Straße nach Enheim war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!