Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Kreisstraße

KIRCHZELL, OT PREUNSCHEN, LKR. MILTENBERG – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße MIL42 zwischen Kirchzell und Mudau ist am Samstagnachmittag ein 68-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 68-Jährige gegen 14.15 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Kirchzell unterwegs. In einer Kurve kam er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Kia eines 34-jährigen Autofahrers zusammen.

Der Motorradfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw blieb körperlich unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

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Die Polizei Miltenberg nahm den Unfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Kreisstraße blieb während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.