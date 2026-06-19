Motorradfahrer stürzt in Haßfurt – Polizei sucht Zeugen
HAẞFURT, LKR. HASSBERGE – Am Donnerstagmittag kam es in der Hofheimer Straße zu einem Sturz eines Leichtkraftradfahrers. Da der genaue Unfallhergang derzeit unklar ist, bittet die Polizei Haßfurt um Zeugenhinweise.
Sachverhalt
Der 45-jährige Fahrer war gegen 13:00 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Hofheimer Straße unterwegs. Nach seinen Angaben fuhr vor ihm ein roter VW Bus, der aus unbekannten Gründen stark abbremste. Der 45-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.
Zeugenaufruf
Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Widersprüche zur Schilderung des Fahrers ergaben, sucht die Polizei Haßfurt nach unabhängigen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei erhofft sich dadurch eine Klärung des tatsächlichen Unfallhergangs.
Hinweise werden von der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegengenommen.
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