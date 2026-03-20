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Motorradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
Motorradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver
Bild von Kamal Kumar auf Pixabay
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WÜRZBURG – Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr ist ein 75-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Leichtkraftrad auf dem Berliner Ring gestürzt. Ein bislang unbekannter Pkw war vom rechten Fahrstreifen auf die Spur des Motorradfahrers gewechselt, woraufhin dieser abbremsen musste und zu Fall kam.

Ob es bei dem Manöver zu einer direkten Berührung zwischen den Fahrzeugen kam, ist derzeit noch unklar. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht.

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Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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Die Polizei Würzburg-Stadt ist unter folgender Telefonnummer erreichbar: 0931/457-2230

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