Motorradfahrer übersieht Audi und verletzt sich

WIESENBRONN – Am Dienstagabend kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads leicht verletzt wurde. Der junge Mann war in Richtung RÜDENHAUSEN unterwegs, als er an einer Engstelle einen entgegenkommenden Audi übersah. Es kam zur Frontalkollision.

Der 23-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug besaß. Die Polizei leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.