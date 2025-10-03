Motorradfahrer und Sozius werden von anderem Fahrzeug touchiert
LOHR A. MAIN – Auf der Kreisstraße zwischen Steinbach und Hofstetten kam es am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem zwei Kradfahrer erheblich verletzt wurden.
Ein 26-jähriger PKW-Fahrer geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad, auf dem sich ein Sozius befand. Da sich der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum beim Unfallverursacher erhärtete, wurde eine Blutentnahme angeordnet.
Der 26-jährige PKW-Fahrer, der in Richtung Hofstetten unterwegs war, kam zu weit nach links und touchierte das entgegenkommende Motorrad, wodurch der Fahrer und sein Sozius stürzten und erhebliche Verletzungen erlitten. Alle drei Beteiligten – die beiden Kradfahrer und der PKW-Fahrer, der einen Schock erlitt – wurden in ein Klinikum gebracht.
Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Im Klinikum Lohr a. Main wurde beim 26-jährigen Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.
