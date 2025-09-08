Auto IU
Motorradfahrer verliert Kontrolle in der Kurve
VOLKACH – Am Sonntagnachmittag ist ein 26-jähriger Motorradfahrer in Volkach verunglückt. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.
Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2274 in Fahrtrichtung Obervolkach. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer in den Straßengraben, woraufhin er stürzte. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.
