Auto IU

Motorradfahrer verliert Kontrolle in der Kurve

8. September 2025Letztes Update 8. September 2025
Symbolfoto: freepik
Sparkasse

VOLKACHAm Sonntagnachmittag ist ein 26-jähriger Motorradfahrer in Volkach verunglückt. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2274 in Fahrtrichtung Obervolkach. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer in den Straßengraben, woraufhin er stürzte. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Wer soll Dein Oberbürgermeister ab 2026 sein?
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

8. September 2025Letztes Update 8. September 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)