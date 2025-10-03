Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz
MESPELBRUNN – Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2312 zwischen Hessenthal und Oberbessenbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 64-jähriger Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zur Klärung des genauen Hergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.
Der Unfall geschah gegen 15:10 Uhr. Dem Sachstand nach war der 64-jährige Motorradfahrer in Richtung Oberbessenbach unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden PKW an. Zeitgleich wollte der 20-jährige Autofahrer mit seinem PKW von der Staatsstraße abbiegen, woraufhin es zur Kollision kam.
Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Der 20-jährige Autofahrer sowie ein weiterer Insasse des PKW wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Klärung des genauen Unfallhergangs durch einen Sachverständigen musste die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt werden.
