Motorradfahrer wird durch unerlaubtes Wendemanöver schwer verletzt
GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Giebelstadt wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 61-jähriger Autofahrer versuchte, verkehrswidrig zu wenden, und übersah dabei einen in gleicher Richtung fahrenden 58-jährigen Motorradfahrer. Trotz Brems- und Ausweichmanövern konnte der Biker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 8.000 Euro.
Der Unfall ereignete sich in der Levi-Strauss-Straße im Bereich der Winfried-Herrmann-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Autofahrer seinen Wagen wenden und achtete dabei nicht auf den nachfolgenden Verkehr.
Der Motorradfahrer konnte die Kollision trotz seiner Versuche, auszuweichen und zu bremsen, nicht mehr vermeiden. Er stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 58-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.
