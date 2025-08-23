Motorradfahrerin schwer verletzt – Unfallursache: Nicht angepasste Geschwindigkeit

MICHELAU I. STEIGERWALD, LKR. SCHWEINFURT – Donnerstagabend kam es auf der Strecke zwischen Hundelshausen und Michelau zu einem Motorradunfall. Die alleinbeteiligte Fahrerin wurde schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die im Kurvenbereich gefahrene Geschwindigkeit zu hoch. Die Polizei sowie Notarzt und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Der Unfall

Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, fuhr die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads die Staatsstraße 2426 von Hundelshausen nach Michelau entlang. In einer Linkskurve hätte die junge Frau ihre gefahrene Geschwindigkeit an die Straßenbedingungen anpassen müssen. Das tat sie ersten Erkenntnissen nach nicht, verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und kam von der Fahrbahn ab. Die Fahranfängerin erlitt beim Sturz schwere Verletzungen.

Der Einsatz

Nach ihrer Alarmierung waren Einsatzkräfte schnell vor Ort. Die Verletzte wurde durch Notarzt und Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall wurde durch Beamte der Gerolzhöfer Polizei aufgenommen.