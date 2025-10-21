Auto IU
Motorradgottesdienst in Schweinfurt zum Ende der Saison
SCHWEINFURT – Zum Ende der Motorradsaison laden die Evangelische und Katholische Kirche wieder zu einem gemeinsamen Motorradgottesdienst ein, mit dem die diesjährige Saison abgeschlossen wird. Der Gottesdienst wird von der Band Funtasy begleitet.
Pastoralreferent Michael Stöcker und Pfarrer Heiko Kuschel freuen sich auf alle Teilnehmer. Für Kaffee und Verpflegung ist gesorgt. Termin ist der 26.10. um 10:00 Uhr.
Die traditionelle Segnung auf dem Volksfestplatz findet nur im Frühjahr statt. Merken Sie sich das besondere Jubiläum im nächsten Jahr vor: Am 3. Mai 2026 um 10:00 Uhr wird 50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt gefeiert.
Weitere Informationen finden Sie unter www.motorradgottesdienst-schweinfurt.de.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!