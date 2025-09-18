Motorradgottesdienst zum Ende der Saison in St. Michael Schweinfurt

SCHWEINFURT – Auch zum Ende der Motorradsaison laden die Evangelische und Katholische Kirche wieder am 26.10. um 10 Uhr zu einem gemeinsamen Motorradgottesdienst ein. Die Veranstaltung dient dem Saisonabschluss und wird von der Band Funtasy musikalisch begleitet. Alle Motorradfahrer und Interessierten sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Gottesdienst mitzufeiern.

Pastoralreferent Michael Stöcker und Pfarrer Heiko Kuschel freuen sich auf alle Teilnehmer. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Verpflegung gesorgt sein.

Die traditionelle Segnung der Motorräder auf dem Volksfestplatz findet nur im Frühjahr statt. Merken Sie sich daher schon jetzt den Termin für das besondere Jubiläum im nächsten Jahr vor: Am 3. Mai 2026 um 10 Uhr wird der 50. Motorradgottesdienst in Schweinfurt gefeiert.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.motorradgottesdienst-schweinfurt.de