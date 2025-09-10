Motorradrundfahrten lassen Augen leuchten
AUGSFELD – Für große Aufregung sorgten am Dienstagmorgen zwei Motorräder in der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende, Norbert Hart und Konrad Schneider, hatten die Besucher der Förderstätte, in der rund 20 Menschen mit schwereren Behinderungen betreut werden, zu Rundfahrten eingeladen.
Nach einem gemeinsamen Frühstück starteten die ersten Fahrten. Jeweils eine Person mit Behinderung und ein Betreuer der Werkstatt nahmen im Beiwagen von Konrad Schneiders Yamaha Diversion 900 Platz. Begleitet wurden die Runden von Norbert Hart auf seiner BMW R 1250 GS. Für Rollstuhlfahrer wurde ein Lifter verwendet, um sie in den Beiwagen zu heben. Die glänzenden Blicke der Mitfahrer waren sich Schneider und die Betreuer einig: „Die glänzenden Blicke der Beifahrer sind jede Mühe und Anstrengung wert.“
Die Motorräder und ihr Geräusch lockten auch viele andere Werkstattmitarbeiter in den Innenhof. Schneider erklärte, dass die Fahrten speziell für die Förderstättenbesucher seien, da diese bei großen Werkstattfesten kaum eine Chance hätten, einen Platz zu bekommen. Auch Werkstattleiter Harald Waldhäuser freute sich über die strahlenden Augen der Teilnehmer und ließ es sich nicht nehmen, bei der letzten Runde selbst im Beiwagen mitzufahren.
Die Werkstatt Augsfeld ist die zweitgrößte der insgesamt sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt. In Augsfeld und am dazugehörigen Standort Zell sind rund 330 Mitarbeiter mit und ohne Behinderung tätig. Sie bietet eine breite Palette an Dienstleistungen wie Montage-, Verpackungs- und Maschinenarbeiten an, ergänzt durch eine eigene Schreinerei.
