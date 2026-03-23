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Motorradunfall – 23-jährige Fahrerin schwer verletzt

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Motorradunfall – 23-jährige Fahrerin schwer verletzt
Symbolbild: 2fly4
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FORST HAIN IM SPESSART IM LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Auf der B26 ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 23-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die junge Frau verlor gegen 13:15 Uhr auf der Strecke zwischen Hain im Spessart und Bischbornerhof die Kontrolle über ihre Maschine.

Nach dem Sturz wurde die deutsche Staatsangehörige vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur genauen Klärung der Unfallursache ordnete die zuständige Behörde die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

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Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Arbeit des Gutachters musste die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort gebunden.

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