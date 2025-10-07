Motorradunfall auf der A3 – Beherztes Eingreifen einer Autofahrerin verhindert Schlimmeres
WALDBRUNN – Das beherzte Eingreifen einer 35-jährigen Autofahrerin hat am Sonntagabend auf der A 3 bei Waldbrunn Schlimmeres verhindert, nachdem ein 20-jähriger Motorradfahrer gestürzt war und unter Schock auf der Fahrbahn liegen blieb.
Die Frau zog den jungen Mann geistesgegenwärtig aus dem Gefahrenbereich, unmittelbar bevor dessen Motorrad von einem nachfolgenden Kleintransporter überrollt wurde. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Der Unfall ereignete sich kurz nach 22:00 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg.
Unfallhergang
Ein 20-jähriger deutscher Motorradfahrer wechselte so unvermittelt die Spur, dass ein nachfolgender Ford PKW, gefahren von einer 35-jährigen Frau, das Motorrad am Hinterrad touchierte.
- Der 20-jährige Motorradfahrer stürzte und blieb augenscheinlich unverletzt, aber unter Schock auf dem mittleren Fahrstreifen liegen.
- Die 35-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Gefahr und zog den gestürzten Motorradfahrer beherzt von der Straße.
- Unmittelbar darauf wurde das auf der Fahrbahn liegende Kraftrad von einem nachfolgenden Kleintransporter erfasst und überrollt.
Beide Fahrzeuge, das Motorrad und der Kleintransporter, wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert.
Der Mut der 35-Jährigen verhinderte vermutlich schwerwiegende Verletzungen des gestürzten Motorradfahrers.
