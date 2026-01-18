Auto IU

Motorroller mit überhöhter Geschwindigkeit – 17-Jähriger entzieht sich Kontrolle – Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

18. Januar 2026Letztes Update 18. Januar 2026
Foto: 2fly4
FAULBACH – Die Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat für einen 17-jährigen Rollerfahrer im Landkreis Miltenberg ein massives juristisches Nachspiel. Der Jugendliche war am Nachmittag ohne Helm und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Hauptstraße aufgefallen. Bei dem anschließenden Fluchtversuch erreichte er mit seinem manipulierten Kleinkraftrad Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h, bevor er nach etwa einem Kilometer von der Polizei gestoppt werden konnte.

Im Rahmen der Kontrolle deckten die Beamten eine ganze Serie von Gesetzesverstößen auf. Neben der Tatsache, dass der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß, hatte er das Versicherungskennzeichen für seinen Roller kurzerhand selbst mit einem 3D-Drucker hergestellt. Zudem wurden bei dem jungen Mann drei verbotene Böller gefunden, was die Polizisten dazu veranlasste, auch die elterliche Wohnung genauer unter die Lupe zu nehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte weiteres illegales Feuerwerk sicher. Der Roller wurde noch vor Ort im Beisein einer Erziehungsberechtigten beschlagnahmt. Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Urkundenfälschung ermittelt.

