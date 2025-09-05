Motorrollerfahrer flüchtete vor der Polizei – Kennzeichen aus 2022 war zu alt
LOHR A. MAIN – Am Mittwochabend wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades in Lohr am Main von einer Polizeistreife gestoppt, nachdem er zuvor eine Verkehrskontrolle ignorierte. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige ohne gültige Versicherung unterwegs war und vermutlich Drogen konsumiert hatte.
Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr. Der Fahrer war zunächst aufgefallen, weil er verbotenerweise nach links in die Sackenbacher Straße abbog. Als die Streife ihn anhalten wollte, ignorierte er sowohl das Anhaltesignal als auch das Blaulicht und Martinshorn, überholte den Polizeiwagen und setzte seine Fahrt fort. Nach kurzer Nachfahrt gelang es den Beamten schließlich, ihn zu stoppen.
Bei der Kontrolle kam heraus, dass das am Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen bereits aus dem Jahr 2022 stammte. Zudem hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden und der 25-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird nun unter anderem wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.
