Motorrollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer
GEMÜNDEN A. MAIN – Am Mittwochabend ist ein 66-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer auf der Verbindungsstraße von Seifriedsburg nach Adelsberg gestürzt. Er wurde von einem Passanten neben seinem Fahrzeug liegend aufgefunden und erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen. Es besteht der Verdacht, dass der Unfall unter Alkoholeinfluss geschah.
Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr. Aufgrund der vorgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in der Folge zu Fall kam. Ein junger Mann fand den Gestürzten und alarmierte die Rettungskräfte.
Der 66-Jährige wurde mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellten, wurde eine Blutentnahme angeordnet.
