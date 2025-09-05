Motorsäge schneidet durch den Oberarm – Waldarbeiter schwer verletzt

GEMÜNDEN A. MAIN – Am Mittwochmorgen hat sich in der Gemarkung „Dachsberghöhe“ bei Reichenbuch ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 54-jähriger Mann wurde bei Forstarbeiten von einer Motorsäge am linken Unterarm verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen werden.

Der Vorfall geschah gegen 8:20 Uhr, als der Mann zusammen mit zwei Kollegen eine Durchforstung durchführte. Trotz ausreichenden Sicherheitsabstands und entsprechender Schutzkleidung kam es zu dem Unfall. Eine nur acht Zentimeter dicke Buche stand unter Spannung, riss dem Arbeiter die Motorsäge aus der Hand und schleuderte sie herum.

Die noch laufende Kette der Motorsäge durchtrennte die Jacke des Mannes und schnitt in seinen linken Unterarm. Seine Kollegen leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst, woraufhin der Verletzte in eine Spezialklinik gebracht wurde.