Auto IU

Motorsägenunfall und ein Hubschrauberflug

11. September 2025Letztes Update 11. September 2025
Bild von Willfried Wende auf Pixabay
Sparkasse

RIENECKAm Dienstagnachmittag hat sich ein 40-jähriger Mann bei Motorsägenarbeiten in der Nähe von Rieneck verletzt. Der Mann war auf einem Privatgrundstück im Bereich „Fellenberg“ tätig, als er sich mit der Säge in den rechten Unterschenkel schnitt.

Der Mann hatte Glück im Unglück, da er bei dem Unfall vermutlich nur oberflächliche Verletzungen erlitt und sich selbstständig per Telefon Hilfe organisieren konnte. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen.

Wer soll Dein Oberbürgermeister ab 2026 sein?
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. September 2025Letztes Update 11. September 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)