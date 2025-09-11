Auto IU
Motorsägenunfall und ein Hubschrauberflug
RIENECK – Am Dienstagnachmittag hat sich ein 40-jähriger Mann bei Motorsägenarbeiten in der Nähe von Rieneck verletzt. Der Mann war auf einem Privatgrundstück im Bereich „Fellenberg“ tätig, als er sich mit der Säge in den rechten Unterschenkel schnitt.
Der Mann hatte Glück im Unglück, da er bei dem Unfall vermutlich nur oberflächliche Verletzungen erlitt und sich selbstständig per Telefon Hilfe organisieren konnte. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen.
