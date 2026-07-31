Mountainbike-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

GEISELWIND, OT LANGENBERG, LKR. KITZINGEN – Ein 62-jähriger Mountainbike-Fahrer ist am Mittwochabend auf einer Strecke bei Langenberg schwer verletzt worden. Nach einem Sturz musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der Mountainbike-Strecke „Am Heuberg“. Der 62-Jährige war dort gemeinsam mit Bekannten unterwegs, als er im Bereich einer Kurve stürzte und sich überschlug.

Nach einer Erstversorgung wurde der schwer verletzte Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallaufnahme übernahm die Polizeiinspektion Kitzingen.

Der Mountainbike-Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Nach Angaben der Polizei verhinderte dieser vermutlich schwerere Verletzungen.

Im Rahmen der Präventionskampagne #KopfEntscheidung informiert die unterfränkische Polizei über Gefahren im Straßenverkehr und gibt Hinweise für mehr Sicherheit beim Radfahren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Tragen eines Fahrradhelms, der vor schweren Kopfverletzungen schützen kann.