Mountainbike gestohlen und Unfallflucht in Bad Neustadt

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Die Polizei Bad Neustadt ermittelt nach dem Diebstahl eines Mountainbikes aus einem Kellerabteil sowie nach einer Unfallflucht in Brendlorenzen.

Aus einem Kellerabteil eines Anwesens in der Hohnstraße wurde zwischen dem 19. Juli und dem 27. Juli ein silberfarbenes Mountainbike der Marke Torrek entwendet.

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, OT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Straße „Am Langen Hans“ wurde am Sonntagmorgen ein geparkter VW Tiguan beschädigt.

Der graue Pkw war im Bereich der 20er Hausnummern vor einem Anwesen abgestellt. Die Unfallzeit liegt zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.