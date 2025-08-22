Mucke zu laut und Blutalkohol zu hoch

KITZINGEN – Am Donnerstagabend kontrollierten die Ordnungshüter auf der Nordtangente einen 39-Jährigen BMW-Fahrer der durch seine auffällige Fahrweise und zuvor aufgrund lautstarker Musik bereits auffiel. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer.

Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von 2,3 Promille ergab war die Weiterfahrt beendet und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Des Weiteren konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.