Müll in Gerolzhofen verstreut: Zwei Männer leisten Widerstand und können zunächst flüchten – Anschließende Festnahme nur mit Zwang möglich

GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Massiven Widerstand gegen zwei Polizeibeamte leisteten am Dienstagmorgen zwei 34 und 40 Jahre alte Männer. Nach kurzer Flucht konnten beide vorläufig festgenommen werden.

Am Dienstagmorgen gegen 07:35 Uhr erhielt die Polizei Gerolzhofen eine Mitteilung, dass im Bereich der Straßenmeisterei Müll verstreut worden war. In der Rügshöfer Straße konnten im Anschluss zwei Männer festgestellt werden, die mutmaßlich für die Verteilung des Unrates verantwortlich zeichneten.

Im Verlauf der durchgeführten Personenkontrolle zeigte sich einer der beiden Männer, ein 40-Jährger aus Gerolzhofen, deutlich aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und leistete massiv Widerstand als er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte. Während der 40-Jährige gefesselt werden sollte, griff sein 34 Jahre alter Begleiter einen der Polizisten an und riss ihn von dem Festgenommenen herunter.

Trotz des Einsatzes von Pfefferspray durch die Polizei war es den beiden Tätern vorerst möglich zu flüchten.

Mit Unterstützungskräften der umliegenden Dienststellen konnten die beiden Tatverdächtigen an der Wohnanschrift des 40-Jährigen vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Die Festnahme war ebenfalls nur unter Zwang möglich.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden Blutentnahmen bei beiden Tatverdächtigen durchgeführt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden vor Ort entlassen. Sie müssen sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, sowie Gefangenenbefreiung verantworten.