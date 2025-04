Müllabfuhr im Landkreis Bad Kissingen: Verschiebungen durch Osterfeiertage

BAD KISSINGEN – Das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen informiert darüber, dass sich rund um die Osterfeiertage die gewohnten Abholtermine der Müllabfuhr ändern.

In der Woche vor Ostern wird die Müllabfuhr um einen Tag vorgezogen. Das bedeutet: Wer normalerweise beispielsweise am Mittwoch die Leerung hat, muss seine Tonne bereits am Dienstag bereitstellen. Nach Ostern verschiebt sich die Leerung hingegen jeweils um einen Tag nach hinten.

Diese Änderungen betreffen ausschließlich den Landkreis Bad Kissingen. Das Stadtgebiet Bad Kissingen ist davon nicht betroffen – dort bleiben die Abholtermine wie gewohnt bestehen.

Die genauen Termine können dem Abfuhrkalender sowie der Abfall-Scout-App entnommen werden.

Bei Rückfragen steht die Abfallberatung unter Tel. 0971/801-6000 oder per E-Mail an abfallwirtschaft@ku-kg.de zur Verfügung.