Müllabfuhr im Landkreis Schweinfurt: Terminverschiebungen wegen der Osterfeiertage
LANDKREIS SCHWEINFURT – Aufgrund der Osterfeiertage im April 2026 passt die Abfallwirtschaft im gesamten Landkreisgebiet die Termine für die Müllabfuhr an. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, beginnen die Verschiebungen bereits eine Woche vor dem Osterfest ab Samstag, den 28. März 2026, wobei die Tonnen teilweise früher als gewohnt geleert werden.
Die Regelung sieht vor, dass die Abholtermine in der Woche vor Ostern um jeweils einen Tag vorgezogen werden. Nach den Feiertagen verschieben sich die Termine hingegen um jeweils einen Tag nach hinten. Diese Anpassungen betreffen sämtliche Abfallbehältnisse im Landkreis. Die Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass alle Änderungen bereits im offiziellen Abfallkalender 2026 sowie in der Abfall-App und den automatischen E-Mail-Erinnerungen korrekt hinterlegt sind.
Die Verschiebungen im Überblick:
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Vor Ostern (ab 28.03.2026): Die Leerung erfolgt jeweils einen Tag früher als üblich.
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Nach Ostern: Die Leerung erfolgt jeweils einen Tag später als gewohnt.
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Betroffene Tonnen: Restmüll, Bioabfall, Papier sowie der Gelbe Sack.
Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Tonnen rechtzeitig bereitzustellen. Für individuelle Rückfragen zu den Terminverschiebungen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft unter der folgenden Telefonnummer zur Verfügung: 09721-55597
Weitere Informationen und der digitale Abfallkalender sind abrufbar unter:
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