Mülleimer in Krankenhaus in Brand gesetzt – 54-Jähriger festgenommen

SCHWEINFURT – Am frühen Freitagmorgen hat ein Brand in einem Krankenhaus in der Gustav-Adolf-Straße für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Gegen 06:30 Uhr löste die Brandmeldeanlage aus, nachdem in einer Toilette ein Mülleimer in Flammen geraten war. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Durch das Feuer entstand jedoch erheblicher Sachschaden, insbesondere durch Rußablagerungen, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen – ein möglicher Verursacher konnte bereits vor Ort angetroffen werden.

Tatverdächtiger festgenommen

Ein 54-jähriger Mann geriet noch am Einsatzort ins Visier der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen steht er im Verdacht, den Brand verursacht zu haben. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Schweinfurt geführt.